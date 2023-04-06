Новосибирец провалился в приямок цоколя четырехэтажки на Ленина и не смог вылезти

В Новосибирске мужчина провалился в приямок дома. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске 40-летнего мужчину нашли в приямке цокольного этажа дома на Ленина, 90. В здании находится отдел полиции Железнодорожный, сауна и учебный центр.

Горожанин провалился в грязный приямок, упал на бок и не смог выбраться сам. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел вечером 4 апреля.

Спасатели установили раздвижную лестницу, по которой вместе с медиками прибывшей скорой помощи спустились к пострадавшему. Врачи осмотрели мужчину на предмет синяков и травм, уложили на эвакуационный щит и подняли из ямы на альпинистских тросах.

Спасатели транспортировали упавшего новосибирца до автомобиля скорой помощи.

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