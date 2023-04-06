«Холодный ветер с дождём»: к концу рабочей недели в Новосибирск вернутся заморозки

Холодный ветер, дождь и снег придут в Новосибирскую область в конце недели.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирск возвращается похолодание с сильным ветром, дождем и снегом. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 7 апреля дневная температура в Новосибирске составит около 0 градусов. В некоторых районах области столбик термометра достигнет отметки в – 9 градусов.
– Осадки в виде мокрого снега и дождя, днем переходящие в снег. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду, – сообщают синоптики.
В субботу, 8 апреля, будет еще холоднее – в регионе температура может упасть до – 17 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер