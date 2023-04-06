«Холодный ветер с дождём»: к концу рабочей недели в Новосибирск вернутся заморозки

Холодный ветер, дождь и снег придут в Новосибирскую область в конце недели. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирск возвращается похолодание с сильным ветром, дождем и снегом. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 7 апреля дневная температура в Новосибирске составит около 0 градусов. В некоторых районах области столбик термометра достигнет отметки в – 9 градусов.

– Осадки в виде мокрого снега и дождя, днем переходящие в снег. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду, – сообщают синоптики.

В субботу, 8 апреля, будет еще холоднее – в регионе температура может упасть до – 17 градусов.

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