В Новосибирской области проснулись черные ядовитые змеи

Ядовитые гадюки (слева) и безобидный уж (справа). Фото: Алиса Богомолова.

В начале апреля в Новосибирской области проснулись ядовитые черные змеи. Их заметили в Убинском и Барабинском районах. Черные блестящие пресмыкающиеся ползают среди травы и даже на снегу.

Как объяснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, именно в апреле начинают просыпаться и выходить из укрытий большинство животных, которые впадают в зимнюю спячку.

В Новосибирской области это медведи, барсуки, сурки, ежи, а также пресмыкающиеся: по два вида ящериц и змей.

– Один из видов – неядовитый уж. Он черный, и обязательно с большими желтыми пятнами по бокам шеи сразу у головы. Второй вид – ядовитые гадюки. Окраска у них разнообразная: бывают и черные, и зеленоватые, и серые, и коричневые, и почти белые. Наиболее характерная окраска – с зигзагообразной полосой по спине, – рассказал Алексей Яновский.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что люди не стали чаще встречать змей, просто начали больше обращать на них внимание.

Ученый отмечает, что при каждой встрече с гадюками люди хотят их убить. А ужам-родителям стало труднее найти дом для своего выводка: они откладывают яйца в кучах навоза, но сейчас их количество уменьшилось, ведь коров редко стали содержать на подворьях.

– В моей практике прежде довольно часто ужи и гадюки встречались в окрестностях деревни Черный мыс в Колыванском районе – по берегам озера Мензелинское, где сохранилась относительно нетронутая хоздеятельностью природа, – отметил Алексей Яновский.

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