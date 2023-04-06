АКРА подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU)

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Эксперты отметили сильную франшизу банка в сфере кредитования населения, а также конкурентные позиции в финансировании крупного бизнеса и субъектов МСП. В 2022 году Совкомбанк продолжил активно наращивать рыночные позиции и планирует придерживаться данной политики в текущем году. Темп роста кредитного портфеля сохраняется высоким.

Банк поддерживает высокое значение нормативов достаточности капитала и маржинальности основных операций. Эксперты позитивно оценивают повышение диверсификации кредитного портфеля Совкомбанка, что обусловлено сохраняющимися высокими темпами его роста, превосходящими среднеотраслевые показатели.