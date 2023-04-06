В Новосибирске прошел концерт Филиппа Киркорова, несмотря на протесты

В Новосибирске прошел концерт Филиппа Киркорова. Фото: стоп-кадр клипа "ВКонтакте" @official_kirkorov.

В Новосибирске состоялся концерт Филиппа Киркорова, несмотря на протесты общественников. Певец выступил на «Локомотив-Арене» 5 апреля в 19:00. Билеты стоили от 2 до 7 тысяч рублей.

Во время концерта на экране показывали афиши юбилейного тура по всей стране, а в ходе исполнения артист успел сменить несколько костюмов.

Напомним, отменить концерт хотели активисты Новосибирского координационного совета в защиту нравственности. Общественники возмутились поведением певца на концерте в Кремле в прошлом году: артист встал на опрокинутый крест и потанцевал на нем. Накануне выступления прошли протесты.

Как сообщает «Царьград Новосибирск», более 20 общественных организаций обратились к губернатору Андрею Травникову с требованием отменить концерт.

– Шоу вызывает множество вопросов, оно носит деструктивный характер, напоминает, несмотря на его блеск и привлекательность, оккультную мессу – своей символикой, сценографией, драматургией. Всё это идёт вразрез с политикой государства, с указом президента о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, – рассказала во время пикета актриса Новосибирского музыкального театра Яна Кованько.

За время пребывания в Новосибирске Киркоров успел посетить могилу Татьяны Снежиной и еще несколько мест, кроме того, назвал город фантастически чистым и красивым.

Ранее мэр Локоть прокомментировал протесты за отмену концерта. Также КП-Новосибирск рассказывала о том, как отреагировали фанаты певца на его преображение – они едва узнали певца с седой бородой.

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