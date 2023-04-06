В Новосибирске военнослужащий получил условный срок за сбитого пешехода

В Новосибирске рядовому дали условный срок за сбитого пешехода. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске рядового приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за сбитого пешехода. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного военного окружного суда.

Военнослужащий отвлекся от дороги прямо перед пешеходным пешеходом, задавил человека и сбежал с места ДТП. Потерпевший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Рядовому назначили условный тюремный срок с испытательным сроком в 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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