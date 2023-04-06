Несколько аварий и пробки в 6 баллов сковали Новосибирск солнечным утром 6 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром четверга, 6 апреля, Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах, судя по «2ГИС», произошло сразу несколько ДТП. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Пробки на улицах Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Не проехать по площади Труда, улицам Станционной и Широкой. Заторы на Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по проспекту Карла Маркса и Октябрьскому мосту.

На правобережье пробки на Большевистской, улицах Восход, Добролюбова и Бориса Богаткова. Не проехать по Кирова и Никитина.

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