Изменившегося до неузнаваемости Киркорова засняли на могиле Татьяны Снежиной

Филипп Киркоров 5 апреля дал концерт на площадке Локомотив-Арены в Новосибирске. Фото: https://vk.com/official_kirkorov

Филипп Киркоров 5 апреля дал концерт на площадке Локомотив-Арены в Новосибирске. А до этого — провел в столице Сибири несколько дней, успев пройтись по известным местам, некоторые из которых ему подсказал блогер Дава.

— Мы решили посетить некоторые культовые места этого города. Во-первых, это могила Татьяны Снежиной — автора песни «Позови меня с собой». Всегда, когда я приезжаю в Новосибирск — посещаю это место, замечательной девочки, которой не стало очень рано, — рассказал Филипп Киркоров в ролике, опубликованном в его официальном сообществе ВКонтакте.

Артист возложил цветы к памятнику Снежиной и поблагодарил ее за творчество, которое до сих пор трогает людей.

После этого Филипп еще немного прогулялся по Новосибирску, отметив, что город очень изменился в лучшую сторону, и здесь есть, чем любоваться.

А многочисленные поклонники исполнителя, в свою очередь, отметили его необычный внешний вид: в ролике Филипп появился с высветленными волосами и бородой.

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