Новосибирцы увидят «цветочное полнолуние» 6 апреля 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Цветочное полнолуние» в Новосибирске — 6 апреля 2023 года жители города смогут увидеть самое яркое астрономическое событие месяца. Об этом сообщил сайт Starwalk.

— В четверг, 6 апреля, в 07:34 по московскому времени, Луна будет находиться в созвездии Девы, рядом с его самой яркой звездой Спикой. Спутник Земли встанет прямо напротив Солнца и будет полностью освещен его светом, — указано на сайте.

Для новосибирцев «цветочное полнолуние» будет видно несколько дней при хорошей погоде. На самом деле луна не станет розовой — индейцы Северной Америки назвали явление в честь цветов шиловидного флокса, который распускается в апреле.

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