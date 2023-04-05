В Заельцовском районе Новосибирска без отопления остались 48 домой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заельцовском районе Новосибирска без отопления остались 48 домов. Такие данные вечером, 5 апреля, приводит муниципальный портал «Мой Новосибирск».

Без тепла остались дома по улицам Кропоткина, Линейная и Кавалерийская. Отключили отопление примерно в четыре часа дня. Связано это со срочным ремонтом тепломагистрали на Кропоткина.

Вернуть тепло в дома планируют к семи утра 6 апреля.

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