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НовостиОбщество5 апреля 2023 17:38

В Заельцовском районе Новосибирска без отопления остались 48 домов

Тепло людям обещают вернуть только утром 6 апреля
Галина СИМОНОВА
В Заельцовском районе Новосибирска без отопления остались 48 домой.

В Заельцовском районе Новосибирска без отопления остались 48 домой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заельцовском районе Новосибирска без отопления остались 48 домов. Такие данные вечером, 5 апреля, приводит муниципальный портал «Мой Новосибирск».

Без тепла остались дома по улицам Кропоткина, Линейная и Кавалерийская. Отключили отопление примерно в четыре часа дня. Связано это со срочным ремонтом тепломагистрали на Кропоткина.

Вернуть тепло в дома планируют к семи утра 6 апреля.

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