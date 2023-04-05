Глава СК России Бастрыкин поручил доложить ему по делу о гибели семьи в ДТП под Новосибирском

В ДТП погибла целая семья. Фото: ГУ МВД по НСО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о смерти семьи с ребенком в ДТП под Новосибирском. Напомним, авария случилась 9 марта на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар». В аварии погибли семейная пара и 3-летний ребенок, 5-летний малыш до сих пор находится в больнице.

— К Председателю СК России поступило обращение, содержащее просьбу поставить на контроль расследование обстоятельств произошедшего в Новосибирской области ДТП, в котором погибла семья с трехлетним ребенком, — сообщили в СК РФ. — Ставится под сомнение объективность предварительного следствия, а также отмечается неполнота проводимых следственных действий.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить об установленных обстоятельствах по данному уголовному делу, а по окончании расследования — о его результатах.

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