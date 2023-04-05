Мэр Новосибирска Локоть вспомнил о своей работе с вытрезвителями

Вытрезвитель планируют открыть осенью этого года. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вспомнил об опыте работы с вытрезвителями. В свое время, будучи дружинником в оперативном комсомольском отраде, Локоть доставлял в вытрезвители пьяных сибиряков.

— Я действительно имею очень большой опыт, потому что я работал в отряде дружинников в свое время. Приходилось доставлять нетрезвых граждан, которые теряли ориентацию, не могли сами передвигаться, в холодное время года могли замерзнуть. Для них вытрезвители были спасением, — поделился мэр в ходе пресс-конференции.

Напомним, что новый вытрезвитель планируют открыть осенью этого года. Он расположится на Старом шоссе. Рассчитан вытрезвитель будет на 20 человек. Пребывание в нем будет бесплатным и добровольным.

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