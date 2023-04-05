Сын арестованного депутата новосибирского Заксобрания Лаптева взыскал с коллеги отца 58 миллионов долга

Депутат Владимир Лаптев сейчас в СИЗО. Фото: Заксобрание НСО.

Сын арестованного депутата новосибирского Заксобрания Лаптева взыскал с коллеги отца около 58 миллионов долга. Причем сама сумма долго составляла 45 миллионов, а остальное – неустойка за много лет.

По сообщению Центрального районного суда, коллега – Юрий Кошкин обратился со встречным иском. Он требовал признать договор займа незаключенным по безденежности. Однако суд отказал.

В итоге с Кошкина взыскали 45 миллионов основного долга, проценты за пользование займом в период с 1 июля 2018 по 1 мая 2020 года в размере 5,9 миллиона рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за периоды со 2 мая 2020 года по 31 марта 2022 и со 2 октября 2022 по 30 марта 2023 в размере 7 миллионов рублей. Также к итоговой сумме добавятся проценты набежавшие начиная с 31 марта этого года до момента полного погашения долга.

Напомним, что Лаптева задержали в сентябре 2022 года по подозрению во взяточничестве. Как позже выяснилось, будучи председателем комиссии по экологии, Лаптев предложил тепленькое место в возглавляемом им комитете одному из коллег. Взамен депутат получил от коллеги его зарплатную карту, на которую почти за год набежала сумма около девятисот тысяч рублей. Однако, по словам адвоката Лаптева, его подзащитный невиновен, а дело было возбужденно из-за коллеги, который не захотел возвращать большой долг и обратился в суд, заявив о взятке.

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