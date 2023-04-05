«Я не его фанат»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как относится к Киркорову

Концерт Киркорова в Новосибирске назначен на 5 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска высказал своё отношение к Филиппу Киркорову, а также прокомментировал требование запретить его концерт. Об этом журналисты спросили на еженедельной пресс-конференции в среду, 5 апреля.

— Я нейтрально отношусь к Киркорову: не отношу себя к поклонникам его творчества, но и не знаю ничего предосудительного против него. Поэтому вступать в дискуссию не готов, — ответил градоначальник.

На вопрос о том, как мэр относится к требованиям запретить выступление Филлипа, Анатолий Локоть ответил: «никак». Он заявил, что администрация концерт не организует — его отмена не касается муниципалитета.

Ранее КП-Новосибирск писала о безуспешной попытке горожан отменить концерт Киркорова с помощью пикета. Протесты начались из-за скандального выступления артиста в Кремле в апреле прошлого года. Во время номера на песню «Мария Магдалена» Киркоров взобрался на поваленный христианский крест и сплясал на нем.

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