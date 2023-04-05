«Прохладненько и пыльно»: лидер рок-группы «Чайф» раскритиковал весну в Новосибирске

Музыкант нашел красивую архитектуру на прогулке по центру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин раскритиковал пыльные и серые улицы Новосибирска. Музыкант прогулялся пешком от отеля до центра города и выложил видео на официальной странице во «ВКонтакте».

- Прохладненько и пыльно. Я в Омске уже говорил — не лучшее время для презентации городов, даже сказал бы — худшее. Осенью, конечно, получше, а вот эта весна... Пыльно и серо. Хотя, Новосибирск, конечно, отличный город. Третий город в России по официальному числу населения, - заметил лидер «Чайфа».

Автор оптимистичных хитов «Оранжевое настроение» прогулялся по улице Димитрова, Вокзальной магистрали, Первомайскому скверу и «тихому центру». Музыканту понравился заборчик из елок у здания Западно-Сибирской железной дороги и необычные лавочки на Вокзальной магистрали.

Также музыканта позабавил «Глобус Новосибирской области» и доска почета в Первомайском сквере, на которой неизвестные сломали буквы. Затем Владимир Шахрин кинул 500 рублей уличному музыканту и похвалил «сталинку» на улице Урицкого, 17, а также перекресток улицы Ленина и Революции.

- Смотрите, перекресток, где классическая архитектура ( театр «Красный Факел»), на той стороне — конструктивизм (ДК им. Октябрьской революции), там -русский ампир (Театр кукол) и поздний социалистический конструктивизм. Четыре стиля на одном перекрестке и еще и стеклянный небоскреб выглядывает, - поделился наблюдениями Владимир Шахрин.

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