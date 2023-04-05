«Не работал и был судим»: в полиции рассказали о мужчине, напавшем на первоклассницу в Новосибирске

В полиции рассказали, что известно о мужчине, напавшем на первоклассницу в подъезде в Новосибирске.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В полиции рассказали, что известно о мужчине, напавшем на первоклассницу в подъезде в Новосибирске. Напомним, сам инцидент случился 4 апреля, а 5 числа следователи сообщили, что задержали подозреваемого — 51-летнего жителя города.
— На месте случившегося бы проведен поквартирный обход дома, отслежен путь ребенка и отхода подозреваемого. Изъяты и тщательно изучены записи с камер видеонаблюдения. Ориентировка на подозреваемого была направлена всем нарядам полиции региона, — пояснили в областном МВД в ответ на запрос КП-Новосибирск. — В течение суток подозреваемый был задержан по приметам.
Задержанный оказался безработным, ранее судимым за грабеж и разбой. Уголовное дело было возбуждено по статье 132 УК РФ — «иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Вскоре мужчине изберут меру пресечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зажал ее между этажами»: в Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте
В Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте (подробнее).
В Новосибирске задержали мужчину, напавшего на первоклассницу в подъезде
Нападавшим оказался 51-летний житель города (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер