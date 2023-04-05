«Не работал и был судим»: в полиции рассказали о мужчине, напавшем на первоклассницу в Новосибирске

В полиции рассказали, что известно о мужчине, напавшем на первоклассницу в подъезде в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В полиции рассказали, что известно о мужчине, напавшем на первоклассницу в подъезде в Новосибирске. Напомним, сам инцидент случился 4 апреля, а 5 числа следователи сообщили, что задержали подозреваемого — 51-летнего жителя города.

— На месте случившегося бы проведен поквартирный обход дома, отслежен путь ребенка и отхода подозреваемого. Изъяты и тщательно изучены записи с камер видеонаблюдения. Ориентировка на подозреваемого была направлена всем нарядам полиции региона, — пояснили в областном МВД в ответ на запрос КП-Новосибирск. — В течение суток подозреваемый был задержан по приметам.

Задержанный оказался безработным, ранее судимым за грабеж и разбой. Уголовное дело было возбуждено по статье 132 УК РФ — «иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Вскоре мужчине изберут меру пресечения.

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