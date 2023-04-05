В Новосибирске у руководителя УК отсудили 2,5 миллиона рублей за фиктивные сделки

Иномарку экс-начальника едва не арестовали. Фото: ГУФССП по НСО

В Новосибирске руководитель управляющей компании лишился 2,5 миллионов рублей за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону в среду, 5 апреля.

— 49-летний гражданин, будучи начальником коммерческой организации, заключал фиктивные договоры по оказанию услуг — ежемесячной доставке жильцам их платёжных документов. Тем самым он причинил имущественный ущерб компании, — указано на сайте ведомства.

Сначала приставы нашли машину должника — иномарку Skoda Yeti. Однако преступник успел погасить полный ущерб УК, в которой работал.

По статье о злоупотреблении полномочиями ему присудили 12 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также бывший начальник обязан заплатить 178 тысяч рублей за просрочку долга.

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