В Новосибирске задержали мужчину, напавшего на первоклассницу в подъезде. Фото: Иван МАКЕЕВ\Предоставлено местными жителями
В Новосибирске задержали мужчину, напавшего на первоклассницу в подъезде. Напомним, инцидент случился в одном из домов Заельцовского района 4 апреля. Мужчина забежал за школьницей в подъезд, зажал ее между этажами и стал приставать. Спасла девочку выпавшая из-за пазухи нападавшего бутылка: он отвлекся и она успела сбежать.
— Задержан 51-летний житель областного центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), — пояснили в областном Следственном комитете.
В ходе расследования была создана следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. В ближайшие дни будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
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