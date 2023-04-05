В МЧС раскрыли подробности гибели 8-летнего мальчика в селе под Новосибирском

К телу мальчика вывила поисковая собака. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирская область"

В МЧС раскрыли подробности гибели 8-летнего мальчика в селе Новотырышкино под Новосибирском. Напомним, что трагедия произошла 3 апреля. Ребенка объявили в розыск после того, как он ушел из дома в неизвестном направлении. К его поиску подключились как полиция, так и волонтеры. Тело мальчика нашли на берегу реки. Он провалился под лет и погиб.

— Первичная информация была, что ребенок потерялся в природной среде. Он ушел гулять. Место его нахождения было неизвестно пока не появились очевидцы. Потом собака вывела к реке полицию вместе с людьми, которые его искали, к реке. Это в течение всего вечера происходило. К ночи поступила информация, что местные нашли мальчика в воде, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного управления МЧС России Юрий Карпов.

Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, погибший вместе с друзьями переходили реку. Другие ребята прошли нормально, а мальчик провалился. Он пытался выкарабкаться, но не смог, а другие ребята испугавшись, убежали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber