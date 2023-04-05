В Новосибирске шесть мостов и путепроводов отремонтируют за 1,5 миллиарда рублей

В Новосибирске в 2023 году на ремонт дорог направят 2,5 миллиарда рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в 2023 году на ремонт дорог направят 2,5 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Из них 1,5 миллиарда пойдут на ремонт мостовых переходов. Контракты с подрядчиками, которые займутся этим, заключили еще к 1 апреля.

— В 2023 году продолжим работу по ключевому для нас объекту — Октябрьскому мосту. Это масштабный и технически сложный проект. Мы начали ремонт в прошлом году — работы велись в сложных условиях, без остановки движения транспорта. В этом году предстоит второй этап — на эти цели запланировано 700 миллионов рублей. Работы уже начались. Завершение ремонта намечено на декабрь 2024 года, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Более 670 миллионов рублей пойдет на ремонт ещё пяти объектов. В частности, 121 миллион направят на мост через реку Иню на Бердском шоссе в сторону Академгородка. Все работы планируют выполнить до ноября 2023 года.

На ремонт Винаповского моста потратят 189 миллионов рублей. Ремонт путепровода через улицу Фабричную (развязка Димитровского моста) обойдется в 90 миллионов рублей. В 139 миллионов оценивается ремонт путепровода через железнодорожные пути на ТЭЦ-3. Кроме того, будет отремонтирован мост через реку Тулу на улице Сибиряков-Гвардейцев. Сумма контракта — 129 миллионов рублей. Работы по всем объектам (кроме Октябрьского моста) должны быть завершены в этом году.

Оставшийся миллиард направят на ремонт ещё 17 дорожных объектов общей протяженностью 32,5 км.

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