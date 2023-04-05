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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:37

В Новосибирске общегородской субботник пройдет 22 апреля

Мэр пригласил на него всех горожан
Надежда КАСЬЯНОВА
Субботник пройдет 22 апреля.

Субботник пройдет 22 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил всех горожан поучаствовать в субботнике, который пройдет 22 апреля. Однако перед этим дорожные службы должны убрать с улиц и тротуаров остатки реагентов, которые использовали зимой.

— Необходимо срочно приводить город в порядок, пока все эти накопившиеся фракции не разлетелись по городу, — сообщил мэр в ходе пресс-конференции. — Проблема в том, что пока температура продолжает переходить через ноль, невозможно проводить влажную уборку и использовать поливальную технику. Задача — убрать последствия зимней уборки, остатки реагентов, и вручную, и подметальной техникой.

Напомним, что новосибирцы начали жаловаться на пыль сразу же, как только снег и лед сошли с тротуаров и дорог. По словам начальника управления автодорог Сергея Эпова, что с приходом оттепели реагенты будут смывать специальным шампунем.

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