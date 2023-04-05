«Вышел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут 20-летнего парня с черным рюкзаком

В Новосибирске ищут 20-летнего Илькина Нусраддина Оглы Джафарова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 20-летнего Илькина Нусраддина Оглы Джафарова. Парень пропал в Октябрьском районе города 24 марта.

— Молодой человек живет вместе с родными. Днем просто вышел из дома и не вернулся. Ранее он не пропадал, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения он был одет в черный пуховик с капюшоном, синие джинсы, бело-серые кроссовки и черную вязаную шапку. С собой у него был черный рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Илькин или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию.

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