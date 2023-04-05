Рейс Новосибирск-Душанбе экстренно сел в Барнауле из-за больного пассажира

Рейс Новосибирск-Душанбе экстренно сел в Барнауле из-за болезни пассажира. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рейс Новосибирск-Душанбе экстренно сел в Барнауле из-за болезни пассажира. Случился инцидент вечером 4 апреля.

— Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром Баранула по причине больного пассажира на борту. Борт приземлился в 19:30, — сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Далее по маршруту борт вылетел в 21:50. В авиакомпании произошедшее пока что не прокомментировали.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об аналогичном инциденте, произошедшем с самолетом, летевшим из Новосибирска в Москву. Из-за плохого самочувствия пассажира борт экстренно сел в Омске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Омске из-за больного пассажира

Борт ушел на запасной аэродром утром 13 марта (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber