В Новосибирской области с начала 2023 выросло число коррупционных преступлений. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В 2023 году в Новосибирской области зарегистрировали больше коррупционных преступлений, чем за аналогичный период в 2022. Статистикой за три месяца поделились в прокуратуре региона.

— За первый квартал 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 167 преступлений коррупционной направленности (рост +5% к аналогичному периоду прошлого года), — сообщили в ведомстве.

По данным статистики, 70 преступлений связаны со взятками, а еще 75 с хищением имущества с помощью служебного положения.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как беглого бизнесмена поймали за взятку зампрокурора региона. Преступник передал правоохранителю 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов.

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