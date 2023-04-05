В Новосибирске ревнивец, поджёгший машину на Первомайке, просит выпустить его из СИЗО

Мужчина поджог машину 1 апреля. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

В Новосибирске поджигатель машины на Первомайке просит изменить ему меру пресечения. Напомним, что мужчину отправили в СИЗО до 1 июня.

- 05 апреля 2023 года адвокатом подана апелляционная жалоба об изменении меры пресечения виде заключения под стражу на иную более мягкую, - говорится на сайте Первомайского районного суда.

Напомним, что новосибирец поджёг иномарку на улице Твардовского 1 апреля. На отчаянный поступок мужчина пошел из ревности. К владельцу авто ушла его жена.

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