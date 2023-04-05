Новосибирский суд продлил арест лжегозавщикам, обвиняемым во взрыве газа на Линейной, 39

Арест продлили на 2 месяца. Фото: Алена ПЯТЕНОК/ Мария Новикова/ Вячеслав АШУРКОВ

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест Ирине Урбан и Евгению Кавуну, которых обвиняют во взрыве газа на Линейной, 39. Трагедия произошла 9 февраля и унесла жизни 15 человек.

— Срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Урбах и Кавуна продлен на 2 месяца до 9 июня 2023 года, — рассказали в суде.

Напомним, что накануне трагедии Урбах и Кавун ходили по квартирам дома, где прогремел взрыв, и меняли газовое оборудование. Они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Однако качество их работы вызывало много вопросов. По одной из версий следствия, при работе они использовали не специальные газовые трубки, а водопроводные.

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