Пошла жара: солнце и +15 градусов ожидаются в Новосибирске

В Новосибирске потеплеет до +15. Фото: Евгения ГУСЕВА

За эту неделю четверг будет самым жарким днем. 6 апреля синоптики обещают в городе ночью -1…-3 градуса, зато днем — +13…+15!

— Будет переменная, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Южный ветер усилится до 6-11 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области температуры ожидаются более контрастные: ночью до -9, а днем до +13…+18 градусов, местами +7…+12. Будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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