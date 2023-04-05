Новосибирские гэбээровцы задержали четырех воришек, пока ждали полицию

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

4 апреля в 11.31 сигнал тревоги в дежурную часть Агентства Безопасности поступил из супермаркета в Заельцовском районе города Новосибирска. Оперативный дежурный направил на вызов ГБР-77.

По прибытии работники магазина указали бойцам на мужчину, похитившего бутылку водки стоимостью 279 рублей. Тот рассказал, что очень хотел похмелиться, но денег на покупку спиртного у него нет. Для передачи задержанного полиции на место происшествия был вызван дежурный наряд из райотдела.

Тем временем в магазине была совершена еще одна кража. В 12.25 молодая женщина с ребенком попыталась украсть с витрины упаковку жевательной резинки «Орбит» стоимостью 63 рубля. В присутствии бойцов ГБР она оплатила похищенный товар и была отпущена.

«Гвардейцы» же продолжили ждать полицию. Примерно в 14.53 сотрудник службы безопасности магазина сообщил им о том, что в торговом зале посетитель прячет под одежду бутылку водки. Один из бойцов ГБР задержал вора. Мужчина признался, что денег у него с собой нет, шкалик он покупать не собирался - планировал украсть. Его задержали, и таким образом ожидать приезда полиции стали уже двое воришек.

Спустя примерно 20 минут еще один мужчина попытался украсть из супермаркета бутылку водки и бутылку лимонада. «Гвардейцы», естественно, задержали и его.

В итоге, когда полицейские прибыли в магазин, бойцы ГБР-77 ГВАРДИИ передали им троих задержанных за разные кражи мужчин, ранее между собой не знакомых.

Но на этом счет не был закончен. Из отчета дежурной части стало известно, что вчера в 17.15 в этом же супермаркете охранником АБ ГВАРДИЯ был задержан еще один мужчина, уличенный в совершении краж ранее. Он также был передан полицейским.