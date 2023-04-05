Новосибирец перевел телефонным мошенникам 43 миллиона за сутки

Сибиряк перевел мошенникам 43 миллиона рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирец за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей. Аферист представился сотрудником Центробанка и сообщил, что со счетов сибиряка проходят подозрительные переводы. Как сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов, такая схема у мошенников является стандартной.

— Преступник сказал, что он обратил внимание на подозрительные транзакции. На владельца денежных средств произвело впечатление то, что деньги могут быть использованы для перевода на счета экстремистских организаций. Мошенник уговорил его перевести деньги, — рассказал Чернов.

Деньги потерпевший перевел мошенникам частями. Уголовное дело уже возбудили.

Чернов добавил, что в регионе растет число киберпреступлений. С начала этого года их было совершенно уже больше трех тысяч, за аналогичный период прошлого года таких преступлений было на 500 меньше. Всего же в 2022 году через интернет было совершено более 9 тысяч преступлений.

Напомним, что по похожей схеме 25-летнего сибиряка развели на 2 миллиона рублей. Мошенники заявили, что кто-то пытался взломать его личный кабинет на «Госуслугах». Они узнали личные данные мужчины, а потом оформили на него несколько кредитов.

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