«Зубки сломаны, лапы сшорканы»: новосибирские волонтёры преодолели 1800 километров, чтобы спасти хаски

Новосибирские волонтёры отправились в Сургут за 1800 километров, чтобы спасти больную хаски по кличке Миюки. Фото: «Помощь ездовым собакам»

Новосибирские волонтёры отправились в Сургут за 1800 километров, чтобы спасти больную хаски по кличке Миюки. Как рассказала КП-Новосибирск куратор движения «Помощь ездовым собакам» Яна Болсуновская, о больной собаке волонтёры узнали от местной жительницы, которая обратилась за помощью.

Больную собаку везут прямо в клинику. Фото: «Помощь ездовым собакам»

— Девочку забрали, выезжаем в Новосибирск. Назвали малышку Миюки. Опоры на передние лапы нет, но ноги тёплые. Она их чувствует. На шее и лопатках шишки. Когда поднимаешь на руки — кричит и плачет. Лапы выбриты и сшорканы снизу. Зубки некоторые сломаны, — написала автор в группе.

Волонтеры говорят, что хаски сохраняют оптимизм даже в самых сложных ситуациях. Фото: «Помощь ездовым собакам»

Утром 6 апреля волонтёры уже прибудут в Новосибирск. Спасители Миюки сразу едут в ветклинику, чтобы быстрее помочь собаке.

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