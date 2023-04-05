В Новосибирске второклассница умерла из-за отека мозга.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске второклассница умерла из-за отека мозга. Трагедия случилась не на территории учебного заведения, ребенок находился в больнице.
— Произошло это еще в середине марта, девочка имела серьезные диагнозы на протяжении всей жизни. Возможно, какое-то обострение их мог спровоцировать перенесенный ковид, — пояснила КП-Новосибирск детский омбудсмен Надежда Болтенко.
Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что по данному факту следователи уже провели проверку.
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