В Новосибирске второклассница умерла из-за отека мозга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске второклассница умерла из-за отека мозга. Трагедия случилась не на территории учебного заведения, ребенок находился в больнице.

— Произошло это еще в середине марта, девочка имела серьезные диагнозы на протяжении всей жизни. Возможно, какое-то обострение их мог спровоцировать перенесенный ковид, — пояснила КП-Новосибирск детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что по данному факту следователи уже провели проверку.

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