На СВО погиб 53-летний доброволец из Куйбышевского района

Николай Ивлев отправился на СВО добровольцем. Фото: администрация Куйбышевского района

В ходе спецоперации на Украине погиб 53-летний доброволец из Новосибирской области Николай Ивлев. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.

— Николай Ивлев принял волевое решение и добровольцем ушел в зону специальной военной операции. При выполнении боевых задач героически погиб 30 марта 2023 года, — рассказали в администрации.

Николай родился в 1969 году в деревни Ракитники. Срочную службу проходил с 1987 по 1989 год. Был коммуникабельным человеком, который всегда был готов придти на помощь.

Прощание с военнослужащим состоится 6 апреля в Кондуслинском культурно-досуговом центре.

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