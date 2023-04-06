«Грозила инвалидная коляска»: в Новосибирске врач вылечил младенца со стопами, вывернутыми вовнутрь

Мальчик родился со стопами, вывернутыми на 90 градусов. Фото: Предоставлено родителями ребенка

Новосибирский врач вылечил младенца с косолапостью, который не смог бы нормально ходить в будущем. Мама узнала о врожденном заболевании на 4-м месяце беременности во время УЗИ.

- Снимки плода показали, что у сына стопы вывернуты на 90 градусов по отношению к голени. Мы стали искать лечение: один московский врач предлагал лечение тейпами, массажисты советовали мануальную терапию и гипсование. Спасибо врачу-ортопеду по месту жительства и одной моей знакомой — они рассказали о методе Понсети и посоветовали обратиться к новосибирскому ортопеду, - сообщила КП-Новосибирск мама ребенка Алина.

После лечения малыш встал на ноги и может стать спортсменом. Фото: Предоставлено родителями ребенка

На 12 день после рождения началось лечение: малышу загипсовали ноги, затем сняли гипсы и так провели 6 гипсований с промежутком в неделю между каждыми подходами. Сделали операцию на ахилловых сухожилиях. Последний гипс сняли в возрасте 2,5 месяцев. 3 следующих месяца малыш 23 часа в сутки носил брейсы — специальную обувь, фиксирующую стопы в положении, которое напоминает вторую балетную позицию.

По словам мамы ребенка, брейсы – обязательный этап лечения по Понсети. Без них очень высока вероятность рецидива. Постепенно режим ношения такой обуви становился менее жёстким. Сейчас ребенку надевают её только на период сна.

- Сын в три месяца научился переворачиваться, в 5 месяцев пополз, а ходить начал в 1 год и 1 месяц. Нам грозила инвалидная коляска. Спасибо детскому ортопеду Константину Мацуку за успешное лечение! Малыш будет до 5 лет спать в брейсах, но главное — мы поставили его на ноги, - рассказала мама мальчика Алина. - Старший брат очень сопереживал младшему, нередко ездил с нами на гипсования и проникся, как и вся наша семья, глубоким уважением к врачу.

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