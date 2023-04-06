В Новосибирске трое пострадавших простили 73-летнего водителя за ДТП с мотоциклом

Пенсионер не пропустил мотоциклиста. Фото: «Инцидент- Новосибирск» «ВКонтакте»

В Новосибирске мотоциклист и два пассажира простили пожилого виновника аварии. ДТП произошло днем 14 июля 2022 года на перекрестке улиц Вертковская и Станиславского.

По данным ГИБДД, 72-летний водитель за рулем Chevrolet Lanos ехал по улице Станиславского и начал разворачиваться у дома на ул. Станиславского, 28/1 на разрешающий сигнал светофора. Однако перед началом поворота водитель не убедился в безопасности движения и не пропустил мотоцикл Honda CRV.

«Скорая» госпитализировала троих человек с тяжелыми травмами. Пострадали 33-летний мотоциклист и его пассажиры авто: 73-летняя женщина и 26-летний мужчина.

- Пожилой водитель полностью признал вину, принес извинения пострадавшим, выплатил более 300 тысяч рублей компенсации. Пострадавшие пассажиры приходятся ему родственниками. Все трое потерпевших заявили ходатайства о примирении, суд удовлетворил их, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Игорь Гавриленко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber