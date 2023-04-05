Аэропортовый комплекс Толмачево в Новосибирске реконструируют за 5 миллиардов рублей

Новосибирский аэропорт ждёт очередное обновление. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске реконструируют аэропортовый комплекс Толмачево за 5 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 30 марта.

Судя по документам контракта, международный аэропорт ждут серьезные обновления. Перечень работ по плану включает 25 пунктов. На территории Толмачёво планируют вырубить часть деревьев, убрать старый асфальт и снести некоторые здания и сооружения, построив новые.

Также рабочие будут возводить новые трубопроводы, линии электропередач, канализации и прочие коммунальные сооружения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала, как выглядит обновленный терминал аэропорта после реконструкции.

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