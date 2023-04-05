По делу о взятке заместителю прокурора Новосибирской области пойман беглый бизнесмен

Колмагорова поймали в Татарстане. Фото: стоп-кадр с видео.

В Татарстане силовики задержали новосибирского предпринимателя Михаила Колмогорова. По данным следствия, он передал заместителю областного прокурора (теперь уже бывшему) взятку. Сумма – 1 миллион рублей и 1 тысяча долларов.

Вознаграждение было предназначено за смягчение обвинения по одному из старых уголовных дел. Экс-сотрудника прокуратуры Андрея Турбина удалось задержать вскоре после возбуждения дела, а Колмогоров скрылся.

С апреля прошлого года он числился в международном розыске. И вот, как стало известно КП-Новосибирск, силовики нашли беглеца в Казани. В распоряжении редакции КП-Новосибирск есть видеозапись, на которую попал момент задержания.

- Оружие? Ножи, пистолеты, кастеты? – Спрашивают оперативники у Колмогорова, лежащего на асфальте.

- Вообще ничего нет, - отвечает тот.

Прежде Колмогорова уже брали под арест. Тогда его сочли причастным к ряду убийств. Но затем дело развалилось. Теперь предприниматель снова под стражей.

С апреля прошлого года он числился в международном розыске. И вот, силовики нашли беглеца в Казани. В распоряжении КП-Новосибирск видеозапись, на которую попал момент задержания.

- Оружие? Ножи, пистолеты, кастеты? – Спрашивают оперативники у Колмогорова, лежащего на асфальте.

- Вообще ничего нет, - отвечает тот.

Прежде Колмогорова уже брали под арест. Тогда его сочли причастным к ряду убийств. Но затем дело развалилось. Теперь предприниматель снова под стражей.

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