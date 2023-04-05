По делу о взятке заместителю прокурора Новосибирской области пойман беглый бизнесмен

Колмагорова поймали в Татарстане. Фото: стоп-кадр с видео.
В Татарстане силовики задержали новосибирского предпринимателя Михаила Колмогорова. По данным следствия, он передал заместителю областного прокурора (теперь уже бывшему) взятку. Сумма – 1 миллион рублей и 1 тысяча долларов.
Вознаграждение было предназначено за смягчение обвинения по одному из старых уголовных дел. Экс-сотрудника прокуратуры Андрея Турбина удалось задержать вскоре после возбуждения дела, а Колмогоров скрылся.
С апреля прошлого года он числился в международном розыске. И вот, как стало известно КП-Новосибирск, силовики нашли беглеца в Казани. В распоряжении редакции КП-Новосибирск есть видеозапись, на которую попал момент задержания.
- Оружие? Ножи, пистолеты, кастеты? – Спрашивают оперативники у Колмогорова, лежащего на асфальте.
- Вообще ничего нет, - отвечает тот.
Прежде Колмогорова уже брали под арест. Тогда его сочли причастным к ряду убийств. Но затем дело развалилось. Теперь предприниматель снова под стражей.
С апреля прошлого года он числился в международном розыске. И вот, силовики нашли беглеца в Казани. В распоряжении КП-Новосибирск видеозапись, на которую попал момент задержания.
- Оружие? Ножи, пистолеты, кастеты? – Спрашивают оперативники у Колмогорова, лежащего на асфальте.
- Вообще ничего нет, - отвечает тот.
Прежде Колмогорова уже брали под арест. Тогда его сочли причастным к ряду убийств. Но затем дело развалилось. Теперь предприниматель снова под стражей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер