В Новосибирске провели беседу с организаторами рок-фестиваля «Ветер Сибири» из-за группы «Сплин»

С организаторами рок-фестиваля провели профилактическую беседу по поводу участия группы "Сплин".
Фото: Иван ВИСЛОВ
С организаторами рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирской области провели профилактическую беседу. Об этом сообщает Сибкрай.ru.
В министерстве культуры Новосибирской области в ответ на запрос издания объяснили, что участие группы «Сплин» в рок-фестивале не планировалось. Эту информацию в Минкультуры предоставил организатор мероприятия «Форум успеха».
Кроме того, до сведения организаторов донесли, что нельзя нарушать законы РФ, а также порекомендовали руководствоваться положения указа президента России «Об утверждении Основ государственной культурной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
На тот же указ ссылался Союз отцов, когда потребовал отменить участие группы «Сплин» из-за высказываний их фронтмена против спецоперации.
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