«Лодыжка вдребезги»: в Академгородке сотрудница института получила открытый перелом, поскользнувшись на льду

В Новосибирске сотрудница Института ядерной физики получила открытый перелом, поскользнувшись на льду. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В среду, 5 апреля, 52-летняя сотрудница Института ядерной физики поскользнулась на обледенелом тротуаре по пути на работу и сломала ногу. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Женщина упала на улице Терешковой. В результате у нее открытый перелом правой ноги со смещением — лодыжка сломана вдребезги, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Пострадавшая работает в институте уборщицей. Женщине сделали операцию, чтобы вправить кости. Теперь ей предстоит 2 недели лежать в больнице. После пациентку ждёт ещё одна процедура – ей в ногу вмонтируют пластины.

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