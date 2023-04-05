Мальчика отправили в центр временного содержания. Фото: предоставлено мамой мальчика/Олег Укладов

В Новосибирске мать, бросившая сына в больнице, отдала дочку-младенца в дом ребенка. Об этом КП-Новосибирск рассказала Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка НСО.

Напомним, что 7-летнего мальчика Сашу* оставили в инфекционной больнице. Ребенок был там на лечении, а после выписки, со слов очевидцев, за ним никто не пришел. Мама мальчика рассказывает другое: из больницы с ней никто не связывался, и ребенка она отдала в центр временного содержания детей.

- Женщина лежит в больнице на длительном лечении. Она не бросала мальчика, а сама написала заявление, чтобы его отправили в центр на время ее отсутствия. Так же она написала заявление, чтобы новорожденную дочку поместили на время ее лечения в дом ребенка, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Уполномоченная уточнила, что в семье четверо детей. Судьба еще двух детей - 9-летнего мальчика и 3-летней девочки - сейчас решается.

- Нужно понять, кто будет представлять их интересы, пока мать находится в больнице, - объяснила Надежда Болтенко.

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