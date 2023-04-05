Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл «Белогорье» в четвертьфинале волейбольной лиги

Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл «Белогорье». Фото: «Локомотив» Новосибирск.

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл белгородских оппонентов со счетом 3:0. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

— Наиболее отличились в матче блокирующий Ильяс Куркаев и доигровщик Омар Курбанов. Они набрали для команды по 14 очков. Еще по 11 взяли диагональный Дражен Лубурич и доигровщик Джон Гордон Перрин, — указано на сайте.

Несмотря на безоговорочную победу, обстановка была напряжённой в каждой партии. Белгородцы постоянно догоняли сибиряков, интрига сохранялась весь матч. Итого по очкам: 25-21, 25-23, 25-23.

Несмотря на безоговорочную победу, обстановка была напряжённой в каждой партии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber