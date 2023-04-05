Следователи ищут мать, бросившую 7-летнего сына в инфекционной больнице Новосибирска

Следователи ищут мать, бросившую 6-летнего сына в инфекционной больнице Новосибирска. Фото: предоставлено матерью ребенка.
Фото: Олег Укладов
Историей с 7-летним мальчиком, брошенным в новосибирской инфекционке, заинтересовались следователи. В ведомстве организовали доследственную проверку.
– В ходе проверки следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в данной семье, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.
В СК напомнили, что мальчика поместили в реабилитационный центр. А поиски его матери продолжаются.
КП-Новосибирск писала, ребенок попал в инфекционку на лечение. А когда выздоровел, мама его не забрала. По телефону заявила, что оставляет его, так как сын ей не нужен.
Журналисты КП-Новосибирск вышли на женщину. Она обвинила ребенка в неконтролируемой агрессии, назвала садистом. Да и вообще заявила, что жить с ним невозможно. Сейчас она лечится от туберкулеза, а после якобы подумает, отказываться ли от мальчика насовсем или же дать ему еще шанс.
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