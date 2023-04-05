Следователи ищут мать, бросившую 7-летнего сына в инфекционной больнице Новосибирска

Следователи ищут мать, бросившую 6-летнего сына в инфекционной больнице Новосибирска. Фото: предоставлено матерью ребенка. Фото: Олег Укладов

Историей с 7-летним мальчиком, брошенным в новосибирской инфекционке, заинтересовались следователи. В ведомстве организовали доследственную проверку.

– В ходе проверки следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в данной семье, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

В СК напомнили, что мальчика поместили в реабилитационный центр. А поиски его матери продолжаются.

КП-Новосибирск писала, ребенок попал в инфекционку на лечение. А когда выздоровел, мама его не забрала. По телефону заявила, что оставляет его, так как сын ей не нужен.

Журналисты КП-Новосибирск вышли на женщину. Она обвинила ребенка в неконтролируемой агрессии, назвала садистом. Да и вообще заявила, что жить с ним невозможно. Сейчас она лечится от туберкулеза, а после якобы подумает, отказываться ли от мальчика насовсем или же дать ему еще шанс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он ножницами деньги разрезал, в туалете смыл»: сибирячка отказалась от семилетнего сына, бросив его в больнице

Жительница Новосибирска рассказала, почему отказалась от семилетнего сына, бросив его в больнице (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber