Прокуратура проводит проверку возгорания автобуса с пассажирами на трассе под Новосибирском.
Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после возгорания автобуса, следовавшего по маршруту Сузун-Федоровка. «ПАЗик» с пассажирами вспыхнул 4 апреля. В салоне находились 30 человек.
– Находящиеся пассажиры автобуса покинули транспортное средство. После чего водитель приступил к тушению возгорания огнетушителями, – говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Своими силами справиться с огнем не вышло. На место вызвали пожарных. Они потушили автобус.
Прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП. Перевозчика проверят на счет исполнения закона о безопасной перевозке пассажиров.
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