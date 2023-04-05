Прокуратура проводит проверку возгорания автобуса с пассажирами на трассе под Новосибирском.

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после возгорания автобуса, следовавшего по маршруту Сузун-Федоровка. «ПАЗик» с пассажирами вспыхнул 4 апреля. В салоне находились 30 человек.

– Находящиеся пассажиры автобуса покинули транспортное средство. После чего водитель приступил к тушению возгорания огнетушителями, – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Своими силами справиться с огнем не вышло. На место вызвали пожарных. Они потушили автобус.

Прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП. Перевозчика проверят на счет исполнения закона о безопасной перевозке пассажиров.

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