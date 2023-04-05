В Новосибирске напавший на первоклассницу в подъезде мужчина представился ребёнку медработником

В Новосибирске мужчина, напавший на ребенка в подъезде, представился медиком. Фото: Иван МАКЕЕВ / предоставлено местными жителями.

Мужчина, зажавший первоклассницу в доме на Красном проспекте, 87/2, представился девочке медиком. Он зашел за ней, придержав дверь в подъезд. Подробности жильцы дома рассказали в Telegram-канале «Любить Новосибирск».

– Он представился девочке как медработник, что ему надо её осмотреть, – сообщили местные жители.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после инцидента в доме работала следственная группа.

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