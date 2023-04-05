«В салоне было 30 пассажиров»: в МЧС прокомментировали возгорание рейсового автобуса на трассе под Новосибирском

В МЧС прокомментировали возгорание автобуса с пассажирами на трассе под Новосибирском.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стали известны подробности возгорания рейсового автобуса на трассе под Новосибирском. Пожар произошел 4 апреля. Комментарий предоставили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автобус на всей площади. В результате пожара огнем поврежден автобус «ПАЗ» на площади, 15 кв.м. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, – говорится в сообщении ведомства.
В результате пожара никто не пострадал.
Экспертиза установит материальный ущерб, причину и виновника возгорания.
Пожар тушили 8 человек и 4 единицы техники.
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