«В салоне было 30 пассажиров»: в МЧС прокомментировали возгорание рейсового автобуса на трассе под Новосибирском

В МЧС прокомментировали возгорание автобуса с пассажирами на трассе под Новосибирском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны подробности возгорания рейсового автобуса на трассе под Новосибирском. Пожар произошел 4 апреля. Комментарий предоставили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автобус на всей площади. В результате пожара огнем поврежден автобус «ПАЗ» на площади, 15 кв.м. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, – говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара никто не пострадал.

Экспертиза установит материальный ущерб, причину и виновника возгорания.

Пожар тушили 8 человек и 4 единицы техники.

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