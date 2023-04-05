В Новосибирске отремонтируют стелу «Штыки» на площади Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске отреставрируют стелу на левом берегу. Фото: Яндекс.Карты.

В среду, 5 апреля, в Кировском районе начали ремонтировать стелу «Штыки», расположенную в центре кольца на площади Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.

Подрядчик отремонтирует бетонное основание стелы, рельефы орденов и памятную табличку. Также он приведет в порядок металлоконструкции памятника, загрунтует и покрасит их.

Работы завершат до 1 мая текущего года.

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