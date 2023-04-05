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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 2:53

Видео горящего автобуса на трассе под Новосибирском показали в соцсетях

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
По словам очевидцев, в результате возгорания никто не пострадал.

По словам очевидцев, в результате возгорания никто не пострадал.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Появилось видео горящего автобуса на трассе Сузун-Федоровка в Новосибирской области. По последним данным, произошло ЧП утром 4 апреля.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что пламя полностью охватило «ПАЗ». Свидетели вызвали сотрудников МЧС.

По словам очевидцев, в результате возгорания никто не пострадал. 30 пассажиров, находившихся в салоне, успели выбежать.

В ГУ МЧС по Новосибирской области происшествие еще не прокомментировали.

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