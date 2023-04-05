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НовостиОбщество5 апреля 2023 2:42

Новый вытрезвитель обойдется бюджету Новосибирской области в 17,8 миллиона рублей

Учреждение для людей с зависимостями появится на Старом шоссе в Советском районе
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске на новый вытрезвитель выделят более 17 миллионов рублей из облбюджета. Фото: Telegram-канал Ольги Незамаевой.

В Новосибирске на новый вытрезвитель выделят более 17 миллионов рублей из облбюджета. Фото: Telegram-канал Ольги Незамаевой.

В Советском районе Новосибирска появится первый городской вытрезвитель нового типа. На его ремонт и содержание из бюджета области выделят 17,8 миллиона рублей. Об этом в ходе выездного совещания сообщила глава департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева.

Вытрезвитель, рассчитанный на 20 человек, будет работать без выходных. Такие места планируют разместить в каждом районе города. Вытрезвитель должен открыться в сентябре 2023 года в бывшем здании детского дома на Старом шоссе, 140/1.

Так сейчас выглядит изнутри новый вытрезвитель. Фото: Telegram-канал Ольги Незамаевой.

Так сейчас выглядит изнутри новый вытрезвитель. Фото: Telegram-канал Ольги Незамаевой.

– По соседству в этом же здании бюджетные средства муниципалитета мы направили на создание еще одной новой и полезной для города площадки. Ее предварительное название – Социальная гостиница. Это сервис кратковременного размещения для людей, внезапно оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и лишившихся крыши над головой, – добавила Ольга Незамаева в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала, как будет выглядеть новый вытрезвитель.

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