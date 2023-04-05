Рейсовый автобус загорелся на трассе под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром среды, 5 апреля, на трассе под Новосибирском загорелся рейсовый автобус. О пожаре в соцсети рассказали очевидцы.

– ЧП произошло между Сузуном и селом Фёдоровка. Вспыхнул рейсовый автобус, связывающий эти два населённых пункта, – уточнили в паблике «АСТ-54».

Судя по кадрам, пламя охватило весь «ПАЗ». Очевидцы вызвали пожарных.

Информация о ЧП уточняется. В ГУ МЧС по НСО инцидент еще не прокомментировали.

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