Прокуратура проверит ситуацию с брошенным ребенком в новосибирской больнице

В прокуратуре проверят информацию о брошенном в больнице мальчике. Фото: предоставлено мамой мальчика / Олег УКЛАДОВ.

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как по соцсетям разошлась история о брошенном в больнице 7-летнем мальчике. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, КП-Новосибирск связалась с матерью мальчика, которая подтвердила, что действительно обратилась в опеку, чтобы ребенка забрали на полгода.

Мать рассказывает, что ее сын постоянно ломает вещи и создает угрозу для жизни своих сестер. По ее словам, на приеме у психолога ребенок ведет себя совершенно адекватно.

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