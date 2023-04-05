«Так похож на отца»: фанаты не узнали Филиппа Киркорова, прилетевшего в Новосибирск в новом образе

Филипп Киркоров записал клип на фоне НОВАТа в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из клипа ВКонтакте @official_kirkorov.

Филипп Киркоров приехал в Новосибирск и записал видео на фоне оперного театра. Клип он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

– На стиле в Новосибирске! На стиле! – говорит артист на видео, показывая в подробностях элементы своего гардероба.

Певец встретил очередной город в туре, как всегда, в эпатажном образе: берете, рокерской куртке, солнцезащитных очках и обуви с шипами.

Правда, как заметили поклонники артиста, он, вероятно, снял свой кудрявый парик, в котором выступал на предыдущих концертах, а из-за седой бороды стал похож на своего отца – болгарского певца Бедроса Киркорова.

В комментариях фанаты написали, что очень ждут шоу в среду, 5 апреля, на «Локомотив-Арене».

Напомним, ранее общественники провели пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. Также накануне артист советовался с Давой по поводу того, где можно провести время в столице Сибири.

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